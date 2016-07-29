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'Vatan haini değiliz' diyerek intihar etti

Tankçı Uzman Çavuş İbrahim Donat, darbe girişimi esnasında aynı tankta bulunan komutanı Astsubay Daş'a ilişkin, "Tank komutanım bağırarak 'Biz vatan haini değiliz' diyerek intihar etti." dedi.

'Vatan haini değiliz' diyerek intihar etti

Tankçı Uzman Çavuş İbrahim Donat, darbe girişimi esnasında aynı tankta bulunan komutanı Astsubay Daş'a ilişkin, "Tank komutanım bağırarak 'Biz vatan haini değiliz' diyerek intihar etti." dedi.

29 Temmuz 2016 Cuma 15:13
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'Vatan haini değiliz' diyerek intihar etti

 Tankçı Uzman Çavuş İbrahim Donat, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminde kendisiyle beraber tankın içinde bulunan Astsubay Çavuş Ferhat Daş'ın ve teslim olduktan sonra kendisini polis merkezine götüren memur Ozan Özen'in vefatlarını anlattı.

Kışla içerisinde, tabur komutanı İstihbarat Kurmay Yarbay Şakir Çınar'ın, kendilerine "Göreve çıkılacak" talimatı verdiğini aktaran Donat, şöyle devam etti:

"Görev mahiyeti hakkında ilk etapta bilgi vermedi. Bizlere tank içerisine yeteri kadar tank topu ve MG3 mühimmatı almamıza dair emir verdi. Emri yerine getirdik ve mühimmatları doldurduk. Bundan sonra Şakir Çınar bizi topladı ve kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmada 'Genelkurmay Başkanı'nın emridir, sıkı yönetim ilan edildi. Emre uymayanlar Divan-ı Harp'te yargılanacaktır."

Donat, emir üzerine polisle ortak bir terör operasyonu yapılacağını düşündüğünü belirterek, bu nedenle emri sorgulamadığını söyledi.

"Vatandaşlar 'Siz vatan evladı değil misiniz?' dedi"

Bunun üzerine saat 22.00-22.30 sularında tank ile kışladan çıkış yaptıklarını kaydeden Donat, asfalt yolda tankı yürütme emri geldiği için bu şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru hareket ettiklerini anlattı.

Donat, bu esnada kendileriyle beraber başka tankların ve askeri araçların bulunduğu bir konvoyla yola devam ettiklerini söyleyerek, şunları belirtti:

"Havalimanına yaklaştığımızda halkın havalimanı yolunu araçlarla kapattığını ve önümüzü keserek konvoyu durdurduğunu gördüm. 'Geri çekil' emri geldi. Çevremiz tamamen halk tarafından kuşatılmış olduğundan tanklarla çıkış yapamadık. Orada bulunan vatandaşlar bizlere bağırarak, 'Siz vatan evladı değil misiniz? Darbe yapılıyor.' diyorlardı. Aradan 1 saat kadar geçmişti, darbe yapıldığını öğrenmemiz üzerine tank komutanım Astsubay Çavuş Ferhat Daş, bağırarak 'Biz vatan haini değiliz' diyerek beylik tabancasını çıkardı ve alttan çenesine doğru bir el ateş ederek intihar etti."

Bu durumu tank içindeki nişancı Selami Göktürk'ün görmüş olabileceğini dile getiren Donat, vatandaşların tankın açık olan kapağından Daş'ı çekip aldıklarını ve ambulansa götürdüklerini söyledi.

Polis memuru Özen'in şehit edilmesi

Donat, kendisinin ve diğer arkadaşlarının hiçbir olaya karışmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Tanktan dışarı çıktık. Orada bulunan vatandaşlar bizi yakında bulunan polis araçlarının yanına götürdü. Polise teslim olduk. Ben ve Selami Göktürk resmi bir polis aracına bindirildik. Orhanlı Gişeler istikametine doğru giderken gişelere yakın yerde yolun sağından kimler olduğunu görmediğim şahıslar tarafından içinde bulunduğum polis aracına yoğun şekilde ateş edildi. Araç sürücüsü polis memuru Ozan Özen başından yaralandı ve şehit oldu." 

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 15:16
Anahtar Kelimeler:
İstanbulPolisVatanVatan Haini
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