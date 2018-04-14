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Vatan Caddesi'ndeki arsa 'yeşil alan' kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Vatan Caddesi'ndeki arsanın park olarak değerlendirilmesine karar verdi.

Vatan Caddesi'ndeki arsa 'yeşil alan' kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Vatan Caddesi'ndeki arsanın park olarak değerlendirilmesine karar verdi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 12:30
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Vatan Caddesi'ndeki arsa 'yeşil alan' kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 bin 400 metrekaresi, 368 milyon lira karşılığında bir firmadan satın alınan ve tamamı 13 bin metrekarelik arsanın imar planını "Molla Gürani Parkı Fikir Projesi" olarak değiştirdi.

Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısında yeni imar planı ele alınan Vatan Caddesi üzerinde bin 844 adayı kapsayan arsanın 1/1000 ve 1/5000 plan tadilatı yapıldı.

Daha önce kısmen "park ve dinleme", "yüksek yoğunlukta konut", "2. derecede ticaret" ve "dini tesis" alanı olarak imar verilen arsada artık otel, konut ve ticaret maksatlı yapı yapılamayacak.

Meclisten oy çokluğuyla geçen yeni Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na göre, "Molla Gürani Parkı Fikir Projesi" kapsamında koruma altına alınan arsa, park, zemin altı otopark ve dini amaçlı alan olarak kalacak.

Arsanın imar plan değişikliğine CHP Meclis üyeleri karşı çıktı. CHP adına açıklama yapan Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Vatan Caddesi’ndeki arsanın imar planının daha önceki meclis toplantılarında tartışmalara yol açtığını söyledi.

Arsanın satın alınması ve önceki planları nedeniyle kamuoyunda fazlaca konuşulan bir mesele olduğunu ifade eden Gülsever, "Bahse konu alanda arsanın sahipleri burayı 33 milyon gibi bir meblağla başkasına satmış. Aradan geçen 4 yılın sonunda da burası Büyükşehir Belediyemiz tarafından satın alınmıştır. Birileri tarafından 33 milyona alınan yer, belediyemiz tarafından 370 milyon liraya satın alınmıştır." dedi.

"Tartışmalara konu arsanın yeşil alan olarak ilan edilmesiyle karşı karşıyayız." diyen Gülsever, arsayı satın alan firmanın ortaklarından birisinin FETÖ üyesi olmaktan yargılandığını belirterek, şöyle konuştu:

"CHP olarak İstanbul'un neresinde bir yeşil alan varsa, nerede bir yeşil alan yapılmak isteniyorsa buna destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Ancak konuştuğumuz yer, ciddi şekilde toplumu rahatsız edici bir alış-satışa neden olmuştur. Arsanın eski ortaklarından birileri hala tutuklu ve cezaevindedir. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu alan üzerinde yapacağımız bir imar tasarrufuyla oradaki alışverişi ve belediyemizin uğradığı zararı aklamış oluyoruz. Buradaki önerimiz, alan üzerindeki mevcut imar planı dahil olmak üzere bu dava sonuçlanana kadar herhangi bir değişiklik yapılmamasıdır. O nedenle bu alan üzerindeki imar plan değişikliğine ret oyu veriyoruz."

AK Partili Grup Başkanvekili Yardımcısı Murat Türkyılmaz ise arsanın "yeşil alan" olarak halkın istifadesine sunulmasının faydalı olacağı görüşünde olduklarını dile getirdi.

Arsanın sembolik olarak değer ifade ettiğini anlatan Türkyılmaz, "Bundan sonra burasının yeşil alan olarak vatandaşımızın istifadesine sunulmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiVatan Caddesi
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