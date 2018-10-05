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Vatan Aşkı C’esaret Pınarları ile Güç Bulacak

Pınar Demiray, görev yaptığı Çukurca İlk-Ortaokulu öğrencileri ile bağlantısını kesmeyerek bir farkındalık oluşturdu.

Vatan Aşkı C’esaret Pınarları ile Güç Bulacak

Pınar Demiray, görev yaptığı Çukurca İlk-Ortaokulu öğrencileri ile bağlantısını kesmeyerek bir farkındalık oluşturdu.

05 Ekim 2018 Cuma 13:53
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Vatan Aşkı C’esaret Pınarları ile Güç Bulacak

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Çukurca köyündeki okulda görev yaptıktan sonra 2014'te İstanbul'a tayin olan beden eğitimi öğretmeni Pınar Demiray, 4 yıl sonra, sinema filmi projesi için köye geldi. Okulu ziyaret eden Pınar öğretmen, eski öğrencileri kucaklaştı.
Şırnak Silopi'den 2014 yılında İstanbul’a tayin olan Pınar Demiray, görev yaptığı Çukurca İlk-Ortaokulu öğrencileri ile bağlantısını kesmeyerek bir farkındalık oluşturdu. İstanbul ile Silopi arasında mektup kardeşliğini başlatan Pınar Demiray yaptığı projesiyle köy öğrencilerinin İstanbul’u gezmesini sağladı. Bunlarla yetinmeyen Pınar öğretmen, bu kez görev yaptığı süre boyunca yaşadıklarını beyaz perdeye aktarmak için kolları sıvadı. Filmin çekimleri Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde yapılacak "C'esaret" adlı filmin konusunda vatan, insan, milli birlik ve beraberlik teması işlenecek. Cesur olunmazsa esir olunacağı şeklinde hayallinin başladığı yerde sinema filmi çekmeyi planlayan Pınar öğretmen bu amaçla ziyaret ettiği köyde eski öğrencileri ile buluştu.
Köy içerisinde rastladığı eski öğrencilerine sarılarak hasret gideren Pınar öğretmen, köylüler tarafından da sıcak ilgi gördü. Görev yaptığı okulu ziyaret eden Pınar Demiray, "Öğrencilerimin çoğu mezun olmuş. Fen lisesini kazanmış öğrencilerimiz var. Onlarla gurur duyuyorum. İstenildikten sonra başarıların elde edileceğini kendim yaşadım, çocuklarımda gördüm. Gerçekten gurur verici. Çok güzel bir proje ile tekrar geldim. konusu vatan hedefi insan olan milli birlik ve beraberlikle ilgili bir sinema filmi projesi. Cesur olamazsak esir olacağımızı öne alarak yazdığım projedir. Senaryosu tamamıyla bana aittir. Ben hayallerimin başladığı yeri kaleme aldım. Hayallerim hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu.

Haber : AZİZ KARATAŞ

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Demiray
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