Yine Bir On Kasım, Varlığımızı, Birliğimizi, Dirliğimizi, Vatanımızı, Devletimizi, Cumhuriyetimizi Borçlu Olduğumuz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anmamıza,Anlatmamıza, Anlamamıza Vesile Olması Gereken Vefatının Yıl Dönümü... 79 Yıl Önce Kaybettiğimiz Cumhuriyetimizin Kurucusu İzinden Ayrılmadığımız, İlkelerine Ve Emanetlerine Sahip Çıkarak Yokluğunu Hissetmediğimiz Hissettirmediğimiz,Bir An Olsun Kalbimizden Ve Gönlümüzden Çıkarmadığımız, Atamız Önderimiz, Büyük Türk Milliyetçisi Tüm Dünyanın Örnek Aldığı Lider, Ey Büyük Atatürk Açtığın Yolda , Kurduğun Ülküde , Gösterdiğin Amaçta , Hiç Durmadan Yürüyeceğimize And İçtik . Varlığımız ; Türk Varlığına Armağan Olsun Dedik.. Andımıza Sadık Yolunda Ve İzinde Devam Ediyoruz Ve Edeceğiz.. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları Olmak Üzere Kurtuluş Savaşımızın Kahramanlarını, Tüm Şehitlerimizi Ve Aramızdan Ayrılan Kahraman Gazilerimizi Rahmet Ve Minnetle Anıyorum.. Ruhları Şad Mekanları Cennet Olsun.. Yüce Rabbim Hepsinden Razı Olsun. NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!

Ülkücü İşçiler Derneği Marmara Bölge Başkan Yard. Kocaeli İl Başkanı Okan ERTORUN