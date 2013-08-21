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Van'dan 20 araçlık "Mısır Gönüllüleri" konvoyu

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamları kınamak için Van'dan hareket eden ve kendilerine "Mısır Gönüllüleri" adını veren 20 araçlık konvoy, İstanbul Saraçhane Parkı'ndaki eylemlere destek verecek.

Van'dan 20 araçlık "Mısır Gönüllüleri" konvoyu

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamları kınamak için Van'dan hareket eden ve kendilerine "Mısır Gönüllüleri" adını veren 20 araçlık konvoy, İstanbul Saraçhane Parkı'ndaki eylemlere destek verecek.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 16:42
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Van'dan 20 araçlık
 VAN 

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamları kınamak için Van'dan hareket eden ve kendilerine "Mısır Gönüllüleri" adını veren 20 araçlık konvoy, İstanbul Saraçhane Parkı'ndaki eylemlere destek verecek.

Hz. Ömer Camisi önünde toplanan "Mısır Gönülüleri", araçlarını Rabia sembolünün olduğu flamaların yanı sıra, "Musayı bekleme al asanı yola çık" yazılı dövizler ve katlim fotoğraflarıyla donattı. Konvoy, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

İstanbul'a cuma günü ulaşması planlanan grup, burada katliamı kınayan grupla birleşerek Cuma namazı kılacak ve oturma eylemi yapacak.

Grup adına açıklama yapan Gökkuşağı Derneği Başkanı Şükrü Çakır, güzerhah üzerindeki illerin de desteğini alacaklarını ifade etti.

"Amacımız dünyanın her tarafında kan ağlayan Müslüman kardeşlerimizi bir nebze olsun rahatlatabilmek ve onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek" diyen Çakır, destek istedi.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 16:42
Anahtar Kelimeler:
Mısır Gönüllüleri
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