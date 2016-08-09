Van'daki terör saldırısında yaralanan polis memuru şehit oldu

VAN
Van'ın Gürpınar ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekibine, terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Gürpınar Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Ömer Bol, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şehit polis Bol'un cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketi Balıkesir'e gönderilecek.
Gürpınar ilçesinde dün yol kontrolü yapan polis ekibine, içerisinde teröristlerin bulunduğu bir araçtan ateş açılması sonucu polis memuru Bol, ağır yaralanmıştı.
AA