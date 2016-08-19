Van'da tepki yürüyüşü

Van merkez İpekyolu ilçesinde teröristlerin polisevi ve polis merkezinin bulunduğu binaya patlayıcı yüklü araçla düzenlediği saldırı, kentte gerçekleştirilen yürüyüşle kınandı.

Hz. Ömer Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayraklarıyla saldırının yaşandığı İki Nisan Polis Merkezi'ne yürüdü.

Yürüyüş sırasında terör örgütü PKK aleyhine slogan atan grup, tekbirler getirerek, saldırıyı kınadı.

Grup adına açıklama yapan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Garip Kızılkaya, saldırıda biri polis memuru 3 kişinin şehit düştüğünü, 71 vatandaşın da yaralandığını hatırlatarak, olay yerinde büyük çapta hasar meydana geldiğini söyledi.

Terör saldırısını lanetlediklerini ifade eden Kızılkaya, şöyle dedi:

"Türkiye üzerinde emperyalist devletlerin planlar yaptığı, FETÖ eliyle son darbe kalkışmasıyla net olarak görülmüştür. FETÖ'nün taşeronluğunu yaptığı bu kalkışma yüce Rabbimizin inayetiyle akamete uğradıktan sonra şimdi de PKK eliyle yapılan terör ve katliamlarla Türkiye kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. FETÖ, DAİŞ, DHKP-C ve PKK terör örgütlerinin aynı emperyalist odakların direktifleriyle hareket ettikleri ve onların emellerine hizmet ettikleri açıktır. PKK bu saldırılarla hendek siyasetine destek vermeyen Van halkını cezalandırmaya çalışmaktadır. Diğer yandan darbe karşıtı gösterilere katılan halkımıza gözdağı vermek ve sindirmek istemektedir. Örgütün Kızıltepe, Diyarbakır, Van ve bu sabah Elazığ'da sivil insanları katletmesi, en iyi bildiği işin öldürmek ve kan dökmek olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır."

Küresel güçlerin, eylemlerle bölgeyi iç savaş, kaos ve istikrarsızlaştırma planı doğrultusunda yaptığı saldırılar olduğunu aktaran Kızılkaya, şunları söyledi:

"Gelinen aşamada darbeci fesat şebekesinin şeytani emellerine prim vermeyen halkımız, yaşam alanlarında patlattığı bombalarla kadınları, çocukları ve bebekleri katleden PKK'ya da prim vermeyecektir. Amacı ne olursa olsun halka yönelik yapılan bu saldırılar insanlık dışıdır, terör olayıdır, toplumun huzurunu kaçırmaya yönelik adımlardır."

"Müslüman kendi insanını öldürmez. Bunların hepsi kafir"

Terör örgütü PKK'ya tepki gösteren 90 yaşındaki Mehmet Emin Tilki de Türkiye'nin Batılı ülkeleri dinlememesi gerektiğini söyledi.

"Müslüman kendi insanını öldürmez. Bunların hepsi kafir." diyen Tilki, "PKK da FETÖ de DAİŞ de kafirdir. FETÖ en büyük münafıktır. Diyorlar ki bir münafık 70 kafirden daha tehlikelidir. Bu kafirleri asmadıkça yarın veya öbür gün başka yerde de böyle yaparlar." ifadesini kullandı.

Yaşanan terör saldırılarının en fazla anneleri üzdüğünü, annelerin en sevdikleri varlıklarını kaybettiklerini belirten Hamide Zorlu ise tepkisini şöyle dile getirdi:

"Biz eskiden küçüktük, bilmiyorduk. Ama artık büyüdük ve Van'ı kendi bir evladımız gibi görmemiz gerektiğini anladık. Hiçbir şekilde bizi birbirimize düşüremeyecekler. Bundan üç gün öncesine kadar 27 gün boyunca nöbet tuttuk. Gerekirse bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz. Birçocuğumuz vatan uğruna şehit olmuşsa, yine analar çocuk doğuracak, o çocuklar büyüyecek ve vatana sahip çıkacaktır."

Yürüyüşe, bazı siyasi parti temsilcileri, belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.