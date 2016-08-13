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Van'da her türlü etkinlik yasaklandı

Van merkez ve ilçelerinde, 13-16 Ağustos'ta yapılması planlanan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin, Valilik tarafından yasaklandığı bildirildi.

Van'da her türlü etkinlik yasaklandı

Van merkez ve ilçelerinde, 13-16 Ağustos'ta yapılması planlanan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin, Valilik tarafından yasaklandığı bildirildi.

13 Ağustos 2016 Cumartesi 16:56
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Van'da her türlü etkinlik yasaklandı
VAN 

Van merkez ve ilçelerinde, 13-16 Ağustos'ta yapılması planlanan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin, Valilik tarafından yasaklandığı bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasa'nın 120. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararınca ülke genelinde 21 Temmuz Perşembe gününden itibaren 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek onaylandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Olağanüstü Hal ve İl İdaresi kanunlarıyla ön görülen sınırlandırma ve yasaklama şartları gereğince il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde, 13-14-15-16 Ağustos'ta yapılması planlanan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma vb. gibi etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır."

AA

Son Güncelleme: 13.08.2016 16:57
Anahtar Kelimeler:
VanETKİNLİK - Önce Vatan Gazetesi
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