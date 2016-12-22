Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 eski öğretmen gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda FETÖ'ye bağlı olduğu gerekçesiyle kapatılan okullarda görev yapan 6 eski öğretmen gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Soruşturma kapsamında 9 eski öğretmenin arandığı öğrenildi.
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