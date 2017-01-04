Açıklamada, operasyonlarda 12 adet 85 milimetre anti tank PG 7 roket mühimmatı, 3 roket sevk fişeği, kalaşnikof marka 3 uzun namlulu silah ile çok miktarda fişek ele geçirildiği kaydedildi.
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