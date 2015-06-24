VAN - Van'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığının resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 01.35'te merkez üssü Van kent merkezi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 19,36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bazı ilçeler ile Bitlis, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'dada hissedildi.

Paniğe neden olan depremin ardından İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, herhangi bir hasar olup olmadığı yönünde kent merkezinde çalışma başlattı.

AFAD ekipleri, şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbarın gelmediğini belirterek, araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Bu arada ilk depremden 8 dakika sonra da 3,2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.