Van'da 438 kilogram esrar yakalandı

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran sınırından yasa dışı yollarla yurda getirildiği belirlenen uyuşturucunun plakası açıklanmayan minibüsle batı illerine gönderileceği bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aracı takibe aldı.

Takip edildiğini fark eden sürücü, aracı Başkale'nin Atlılar köyü yakınlarında bırakıp kaçtı. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, 13 çuvalda 418 paket halinde toplam 437 kilo 953 gram esrar bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.