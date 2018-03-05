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Van, nevruzda 100 bin İranlı turist bekliyor

İran'daki 13 günlük nevruz tatili döneminde 100 bin İranlı turistin Van'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Van, nevruzda 100 bin İranlı turist bekliyor

İran'daki 13 günlük nevruz tatili döneminde 100 bin İranlı turistin Van'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 11:31
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Van, nevruzda 100 bin İranlı turist bekliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla turizm alanında da gelişmeye başlayan Van, ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatili döneminde 100 bin İranlı turisti ağırlamayı hedefliyor.

Komşu ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi ve yapılan tanıtım çalışmalarıyla ülkelerindeki tatil dönemlerinde Van'a gelmeyi tercih eden İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafa "can suyu" oluyor.

Vanlı esnaf, 13 günlük tatil döneminde İranlı turistleri kente çekebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yapılan rezervasyonlarla otellerde doluluk oranının yüzde 80'leri bulduğu kentte, esnaf da "Van Shopping Fest Alışveriş Günleri" festivaliyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Van Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nevruz tatilinin 18 Mart'ta başladığını ve nisan ayına kadar devam ettiğini belirtti.

İranlıların nevruz tatili döneminde Van'ın turizm ve ekonomisine önemli katkılar sunacağına işaret eden Özgökçe, "Bu tatil döneminde transit yolcularla birlikte 100 bin İranlı turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Van'da ise 50-60 bin İranlı turisti otellerimizde misafir etmeyi planlıyoruz. Bu anlamda da Van halkı ve esnafımız gerekli hazırlıklarını yaparak bu döneme hazırlanıyor." diye konuştu.

"Bu yıl 800 bin İranlı bekliyoruz"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir de İranlıların nevruz tatili başlamadan kentte hareketliliği artırdığını ifade etti.

Geçen yıl 500 bin olan İranlı turist sayısının bu yıl 800 bine ulaşmasını beklediklerini aktaran Aydemir, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini, esnafı dolaşarak turistlerin kentten memnun ayrılması için gereken duyarlılığı göstermelerini istediklerini söyledi. 

Otellerde hazırlıklar tamam

Otel işletmecisi Sefer Bayram ise nevruz gelmeden İranlı turistlerin ilgisinin kentte hissedilmeye başlandığını söyledi.

Otellerin yüzde 80 doluluğa ulaştığına işaret eden Bayram, şunları ifade ederek, "Nevruz dönemi için yoğun talep var. Bütün otellerin yüzde yüz doluluğa ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bunun için gereken hazırlıklarımızı tamamladık." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiVanNevruz
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