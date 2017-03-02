Van Gölü'nün çehresi 'Sahil Kordonu' ile değişiyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla faydalanması için başlattığı "Sahil Kordonu" projesiyle bölgenin çehresini değiştirecek.

Hazine arazilerini işgal ettikleri belirlenen iş yerlerinin yıkılmasıyla çalışmaların başlatıldığı Edremit sahilinde, 2,5 kilometrelik alanda ilk etapta ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yolları, tartan pist, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalar ile sosyal donatı alanları yapılacak.

Kentin yeşil ile mavinin buluştuğu en önemli noktasında başlatılan ve 3 etap olarak planlanan projenin hayata geçirilmesiyle, Van Gölü'ün ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

KHK ile Edremit Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Atıf Çiçekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 milyon liraya mal olması beklenen projenin kamuoyunda sevinçle karşılandığını söyledi.

Proje alanında yaklaşık 30 yıldır süren işgalleri hukuki sınırlar içinde sona erdirdiklerini anlatan Çiçekli, "İş makineleriyle proje alanındaki hafriyatların kaldırılması ve çevre düzenlenmesiyle ilgili çalışmalara başladık. Kentte mevsimsel şartlar nedeniyle çalışma sezonu kısa. Projenin en erken tarihte bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

"İnsanımızın sosyalleşebileceği alanlar ortaya çıkacak"

İnsanların gölden daha fazla yararlanmasını sağlamayı ve sahil boyunu dinlenme alanı haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Çiçekli, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki insanlar göle girmek için uygun noktalar bulamıyordu. İnsanlar yüzmek için Molakasım köyündeki sahillere gidiyor. Bu durum belediyecilik anlamında önemli bir eksiklik. Önceki belediyelerin de bundan ders alması gerekir. Bu nedenle ilk işimiz insanımızı gölle yeniden buluşturmak olacak. Bu kapsamda yapacağımız sahil ve rekreasyon alanlarıyla, insanımızın sosyalleşebileceği alanlar ortaya çıkacak. İnsanlarımızın gölde serinleyebileceği plajlar olacak. Özellikle ilimizdeki büyük otellere gelen gerek yerli gerekse yabancı turistlerin faydalanabileceği bir plaj ve gezinti alanları yok. Projeyle bu eksiklikleri gidereceğiz. Bu anlamda da en uygun yerin Edremit olduğunu düşünüyoruz."