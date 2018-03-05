Van'da uçağa uyuşturucuyla binmek isteyen İranlı tutuklandı

Van'da 5 kilo 800 gram afyon sakızı ile uçağa binmeye çalışırken yakalanan İran uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.J.'nin giriş kontrol noktasından geçtiği sırada x-ray cihazına bıraktığı valizinden şüphelenen görevliler, yaptıkları aramada valizin iç yan kısmına zulalanmış 3 paket halinde 5 kilo 800 gram afyon sakızı buldu.

Olayla ilgili "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alınan A.J. tutuklandı.

Açıklamada, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakledenlere yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.