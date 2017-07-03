Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100522
ALTIN
139.725
DOLAR
3.5558
STERLIN
4.6050
EURO
4.0390
Bu da benim hikâyem
Bu da benim hikâyem
Günümüzde engelli hakları
Günümüzde engelli hakları
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Ukrayna-Türkiye maçı için güvenlik önlemleri
Ukrayna-Türkiye maçı için güvenlik önlemleri
Doru’nun gala gösterimi yapıldı
Doru’nun gala gösterimi yapıldı

Van'da terör saldırısında 2 asker yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi, çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Van'da terör saldırısında 2 asker yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi, çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:30
12 Okunma
Van'da terör saldırısında 2 asker yaralandı

Van'ın Başkale ilçesindeki terör saldırısında 2 asker yaralandı.

Gedikbaşı Mahallesi yakınındaki Güzeldere mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildi.

Patlamanın ardından güvenlik güçlerine roketatarlı saldırıda bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan asker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanBaşkaleVanda Terör Saldırısı2 Asker YaralandıVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege'de sıcaklık rekoru kırıldı
Ege'de sıcaklık rekoru kırıldı
"Deniz Kuvvetleri hiç diz çökmemiştir"
"Deniz Kuvvetleri hiç diz çökmemiştir"
"Suudi Arabistan Kralı ile Ortadoğu'daki barışı konuştum"
"Suudi Arabistan Kralı ile Ortadoğu'daki barışı konuştum"
Teröristin üzerindeki kroki 13 kilogram patlayıcıya götürdü
Teröristin üzerindeki kroki 13 kilogram patlayıcıya götürdü
"15 Temmuz gecesi tekrar demokrasi nöbeti süreci başlatılacak"
"15 Temmuz gecesi tekrar demokrasi nöbeti süreci başlatılacak"
'Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek'
'Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ