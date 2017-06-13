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Van'da terör örgütü PKK'ya gece operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde gece yarısı başlayan operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir teröristin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Van'da terör örgütü PKK'ya gece operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde gece yarısı başlayan operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir teröristin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

13 Haziran 2017 Salı 13:54
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Van'da terör örgütü PKK'ya gece operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde gece yarısı başlayan operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir teröristin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik istihbarı çalışmalar sonucunda, gece saat 02.30'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki insansız hava aracı ile keşif yapıldığı ve Çatak'ın Görentaş bölgesinde PKK'lı 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Haziran 2017 günü saat 03.00'da bölgeye yakın hava harekatı icra edilmiş, 04.30'dan itibaren de operasyon yapılan bölgede etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ele geçirmek maksadıyla 'Jandarma Er Zeki Şahin' operasyonu başlatılmıştır. Saat 10.30 sıralarında, söz konusu bölgede 2 bölücü terör örgütü mensubunun cesedine ulaşılmış, operasyonun devamında saat 11.45 sıralarında örgüt mensuplarıyla çatışma çıkmış ve bir terörist daha etkisiz hale getirilmiştir."

Bölgede var olduğu değerlendirilen PKK'lı bir teröristin ele geçirilmesi için operasyonun sürdüğü kaydedilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanÇatakPKKTerörist Etkisiz Hale GetirildiTerör örgütü
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