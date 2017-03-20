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Van'da terör örgütü PKK operasyonu

Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK operasyonu

Van'da terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

20 Mart 2017 Pazartesi 11:52
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Van'da terör örgütü PKK operasyonu

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur" operasyonu kapsamında 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları, işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle aralarında DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanVanda TerörPKKDbpPKK Operasyonu
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