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Van'da terör operasyonu

Başkale ilçesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda ağaçta saklanan bir terörist yakalandı, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir terörist ölü ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu

Başkale ilçesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda ağaçta saklanan bir terörist yakalandı, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir terörist ölü ele geçirildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
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Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki bir terörist yakalandı, bir terörist ölü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, duyarlı vatandaşların, bir grup teröristin ilçeye bağlı Sallıdere Mahallesi'ne gelerek saldırı hazırlığı içerisinde olduğu yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığınca 14-15 Ağustos'ta Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle "Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu" düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"​Operasyon kapsamında icra edilen arazi araması faaliyetinde ağaca çıkarak saklanmış olan bir terörist tespit edilmiş ve ağaçtan indirilmek suretiyle sağ olarak yakalanmıştır. ​Tespit edilen başka bir terörist ise teslim olması yönünde yapılan çağrılara ateşle karşılık vermiş olup söz konusu terörist ölü ele geçirilmiştir. ​Yapılan aramada söz konusu teröristlere ait M-16 piyade tüfeği, tabanca, 4 el bombası, 8 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, M-16 piyade tüfeği şarjörü, tabanca şarjörü, 122 M-16 piyade tüfeği fişeği, 119 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 14 tabanca fişeği, termal dürbün ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanBaşkaleTerör Operasyonu
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