Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'ın Saray ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında DBP'li eski Belediye Başkanı Abdulkadir Çalışkan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör soruşturması kapsamında görevinden alınan Saray Belediye Başkanı Çalışkan'ın da aralarında olduğu 13 şüheli gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.