Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90406
ALTIN
145.066
DOLAR
3.6785
STERLIN
4.5162
EURO
3.9441
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz

Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'ın Saray ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında DBP'li eski Belediye Başkanı Abdulkadir Çalışkan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'ın Saray ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında DBP'li eski Belediye Başkanı Abdulkadir Çalışkan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

16 Mart 2017 Perşembe 10:58
24 Okunma
Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'ın Saray ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında DBP'li eski Belediye Başkanı Abdulkadir Çalışkan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör soruşturması kapsamında görevinden alınan Saray Belediye Başkanı Çalışkan'ın da aralarında olduğu 13 şüheli gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanTerör örgütüPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar
Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar
FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması
FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması
YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS
YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu
Samsun merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Samsun merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ