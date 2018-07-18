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Van'da şehit olan özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı

Van'da terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahmet Altun'un cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Van'da şehit olan özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı

Van'da terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahmet Altun'un cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:53
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Van'da şehit olan özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı

Van'da terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan özel harekat polisi Ahmet Altun, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, 15 Temmuz'da, bölücü terör örgütünün hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Altun'un naaşı, uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Ailesi ve protokol üyelerince karşılanarak konvoyla merkez Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'ndeki babaevine götürülen cenaze, burada helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına getirildi. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Cenaze törenine katılan AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşger ile protokol üyeleri, şehidin annesi Elife ve babası Osman Altun'a taziyelerini iletti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bekar olan Altun'un 2 yıl önce polis olduğu ve 7 ay önce de Van'a tayin olduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanPKK
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