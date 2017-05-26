Van'da ramazan için "davulcu timi" oluşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesince, ramazan ayında kentin farklı bölgelerinde görev yapacak "davulcu timi" oluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen program kapsamında özel bir eğitmen tarafından 25 davulcuya İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Spor Salonu'nda iki hafta süren ritm ve mani eğitimi verildi.

Van Kültürü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Spor Kulübünün de destek verdiği çalışma sonunda davulculara tanıtıcı kimlik kartı, fes ve yelek dağıtıldı.

Davulcular ramazan boyunca kentin çeşitli bölgelerinde davul çalıp maniler okuyarak vatandaşları sahura kaldıracak.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bağlı, program sonunda, amaçlarının yüzlerce yıllık ramazan geleneğini yaşatmak ve "kuru gürültü"nün önüne geçmek olduğunu söyledi.

"Gürültü kirliliğinden sakının"

Bu kapsamda ramazan boyunca insanların kulaklarında "hoş bir seda" bırakmak istediklerini anlatan Bağlı, şöyle konuştu:

"Artık uyandırma işini yapabilecek bir sürü araç gereç var. İnsanlar sahurda kuru davul sesinden rahatsız. Eline tokmağı alan ramazan davulcusu oluyor. Bu da doğal olarak vatandaşı rahatsız ediyor. Sizlerden isteğim bu geleneği yaşatırken bunun bilincinde olmalısınız. Sürekli tekrar eden ve gürültü kirliliğine neden olan ritmlerden sakının. Biz önüne gelen eline davulu alıp insanları rahatsız etmesin diye sizleri seçtik. Vatandaşlarla asla münakaşaya girmeyin. Rahatsızlık bildiren vatandaşlara karşı duyarlılık gösterin."

"Korsan davulculara itibar etmesinler"

Eğitim programına katılan davulculardan İzzet Ayyıldız ise ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracaklarını ifade etti.

Vatandaşların kimlik kartı olmayan davulculara itibar etmemesini isteyen Ayyıldız, "Onlara bahşiş vermesinler. Emek hırsızlığı yapan korsan davulculara itibar etmesinler. Bizler belediyemizden gerekli eğitimleri aldık. İnsanlar bizim maaşlı çalıştığımızı veya belediyeden bir ücret aldığımızı sanıyor. Bu doğru değil. Bayram gününde aldığımız bahşişler dışında bir gelirimiz yok." dedi.