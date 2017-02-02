Van'da FETÖ/PDY soruşturması

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 iş adamı ile 2 akademisyen tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında iş adamları İ.K, A.K, A.H. ve M.R.B. ile Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli akademisyenler U.G. ve T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.