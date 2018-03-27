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Van'da 101 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ve Edremit ilçesindeki operasyonda 100,93 kilogram eroin ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 101 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ve Edremit ilçesindeki operasyonda 100,93 kilogram eroin ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

27 Mart 2018 Salı 09:48
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Van'da 101 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ve Edremit ilçesinde 100,93 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale ilçesinden Van'a seyir halindeki 34 JL 2754 plakalı otomobili takibe alan ekipler, Hakkari-Van karayolunda durdurdu.

Narkotik köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, aracın tabanına gizlenmiş 180 pakette 92,060 kilogram eroin bulundu.

Olayla 7 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edremit ilçesinde de ekipler uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 33 BLV 047 plakalı kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sürücünün kullandığı yastık içine gizlenmiş 16 pakette 8,870 kilogram eroin ele geçirildi.

Sürücü ve yanındaki kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanEdremitEroin Ele Geçirildi
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