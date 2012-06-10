Van Belediye Başkanı tutuklandı

VAN

Terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Van Belediye Başkanı Kaya ile Başkale Belediye Başkanı Hecer Saruhan, Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş, eski Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler, BDP İl Başkanı Mihriban Şah ve eski BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş'in, Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındı.

Yaklaşık 12 saat süren ifadelerinin ardından savcılık, Başkale Belediye Başkanı Saruhan'ı serbest bırakırken, 5 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Sabah erken saatlere kadar süren duruşmada, mahkeme, Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Ergüneş ile BDP Van İl Başkanı Şah'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Van Belediye Başkanı Kaya ile eski BDP Van İl Başkanı Cüneyt Caniş ve eski Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler ise ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklandı.



Edremit ve Özalp belediye başkanları adliyede

Edremit Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan ile Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı.

Zanlıların, Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edileceği belirtildi.