Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Van Belediye Başkanı tutuklandı

KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, tutuklandı.

Van Belediye Başkanı tutuklandı

KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, tutuklandı.

10 Haziran 2012 Pazar 11:12
446 Okunma
Van Belediye Başkanı tutuklandı

VAN

Terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Van Belediye Başkanı Kaya ile Başkale Belediye Başkanı Hecer Saruhan, Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş, eski Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler, BDP İl Başkanı Mihriban Şah ve eski BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş'in, Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındı.
Yaklaşık 12 saat süren ifadelerinin ardından savcılık, Başkale Belediye Başkanı Saruhan'ı serbest bırakırken, 5 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
Sabah erken saatlere kadar süren duruşmada, mahkeme, Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Ergüneş ile BDP Van İl Başkanı Şah'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.
Van Belediye Başkanı Kaya ile eski BDP Van İl Başkanı Cüneyt Caniş ve eski Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler ise ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklandı.

Edremit ve Özalp belediye başkanları adliyede
Edremit Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan ile Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı.
Zanlıların, Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:12
Anahtar Kelimeler:
KCK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ