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Van'a hayran kaldılar

Van'da düzenlenen bir kongreye katılan yaklaşık 300 akademisyen ve öğrenci, kentte gezdiği tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldı.

Van'a hayran kaldılar

Van'da düzenlenen bir kongreye katılan yaklaşık 300 akademisyen ve öğrenci, kentte gezdiği tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldı.

07 Eylül 2018 Cuma 12:17
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Van'a hayran kaldılar

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden "13'üncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi"ne katılmak üzere Van'a gelen yaklaşık 300 akademisyen ve öğrenci, yorgunluklarını Akdamar Adası'nda attı.

Adanın doğal güzelliklerini ve üzerindeki kiliseyi gezen akademisyen ve öğrenciler, ardından burada açılan Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin Van Gölü'nde çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Gruptakilere rehberlik yapan Van YYÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süha Orçunmert, yaptığı açıklamada, 4 gün süren kongrenin ardından katılımcıları adada ağırladıklarını söyledi.

Misafirlerini Van Kalesi, Van Kedisi Evi ve Muradiye Şelalesi gibi kentin turistik yerlerini de gezdirdiklerini anlatan Orçunmert, şöyle devam etti:

"Katılımcıların büyük bölümü bölgeye ilk kez geldiler. Kentin güzelliklerine ve halkının misafirperverliğine hayran kaldılar. Yöremizdeki huzur ortamından faydalanma imkanı buldular. Biz de elimizden geldiğince geniş çaplı ve bölgeyi anlatabilecek organizasyonlar gerçekleştirdik. Onları yeniden, bu kez aileleriyle ağırlamayı umuyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen yerel yönetimlerimize, üniversitemize, firmalarımıza ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz."

"Van çok özel bir yer"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülhayat Saygılı ise kongre vesilesiyle kente gelme ve gezme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Van'ın çok özel bir yer olduğunu vurgulayan Saygılı, "Van'ı beklediğimizden çok güzel, aydın, modern ve özellikle de insanlarını çok cana yakın, misafirperver bulduk. Burada attığımız her adımda çok sıcak karşılandık. Bu topraklara muhteşem kültürler sentezlenerek bırakılmış ve halen yaşatıldığını görüyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Buraların ziyaret edilmesi hem kentin turizmine katkı sunuyor hem de dostluk, kardeşlik adına çok önemli." ifadesini kullandı. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden emekli genel sekreter Sevim Salkım da kente gelince kötü koşullarda bir Van beklediğini ancak hiç de öyle olmadığını gördüklerini aktardı.  

Van'ın doğası, doğal güzellikleri ve insanıyla muhteşem bir şehir olduğunu dile getiren Salkım, şöyle konuştu:

"Misafir olarak geldim ama burada biraz daha kalıp zaman geçirmeyi ve özellikle hafta sonu adada yapılacak Ermeni ayinini görmeyi istiyorum. Ancak kentin tanıtım noktasının biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Diğer taraftan terörle ilgili olaylar yüzünden yıllardır Van'a gelemedik. Buraya gelmeden önce aklımızda birçok olumsuz ön yargılar vardı ama geldikten sonra bütün ön yargılarımız kırıldı. Ülkemiz topraklarındaki bu güzellikleri geç de olsa görebilmenin mutluluğunu yaşıyorum."

AA

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Van
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