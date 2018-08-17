Validen sürücülere karpuz ikramı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında sıcak havada sürücülere karpuz ikram etti.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan bayram öncesi sürücüleri trafik kazalarına karşı uyarmak amacıyla Osmaneli-Sakarya karayolu İçmeler mevkisinde denetim yaptı.

Yaz mevsimi dolayısıyla turizm ve tarımsal amaçlı seyahat eden sürücülerin kullandığı araçlar, şehirlerarası yollarda yoğunluğa neden olurken 9 günlük tatilde kazaların minimuma indirilmesi için emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İçmeler mevkisinde gerçekleşen denetimlere katılan Vali Tahir Büyükakın, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Metin Şahin, polis ekiplerinin durdurdukları araçlardaki vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşulmaması konularında sürücüleri uyaran protokol üyeleri, çocuklara "kırmızı düdük", büyüklere ise karpuz ikram etti.

Vali Büyükakın, yaptığı açıklamada, bakanlığın ülke genelinde bayramın ağız tadında geçmesi için bir kampanya başlattığını söyledi.

Kampanya çerçevesinde farkındalık çalışması yaptıklarını vurgulayan Büyükakın, "Emniyet kemerinin takılarak yolculuk yapılması, cep telefonu kullanımı ve aşırı hız konusunda sürücülerimizi ikaz ediyoruz. Toplamda 300 personel, 40 devriye ile bayramda bu çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Osmaneli karpuzunun Türkiye genelinde tanındığını ve lezzetinin bilindiğini aktaran Vali Büyükakın, "Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin, 'Durdurduğumuz denetim yaptığımız ve bilinçlendirdiğimiz sürücülere karpuz ikram edelim' dedi. Osmaneli'nde de sürücülere karpuz vermek yakışır." ifadelerini kullandı.