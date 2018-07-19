Vali Su'dan KKTC açıklarında kurtarılan mültecilerie ziyaret

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarıldıktan sonra Silifke ilçesinde hastanede tedavi altına alınan göçmenleri ziyaret etti.

Vali Su, beraberindeki Silifke Kaymakam Şevket Cinbir ile Silifke Devlet Hastanesine giderek başhekim Özgür Ozan Karak'dan 1'i çocuk 36 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Göçmenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Su, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Bu arada, durumları iyi olan göçmenler ise geceyi Taşucu Meslek Lisesinin yurdunda geçirdi.

Dün, KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Batan tekneden kurtarılan göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürülmüş, diğer 102 kişi ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirilmişti.