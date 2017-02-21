Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89132
ALTIN
143.217
DOLAR
3.6232
STERLIN
4.4964
EURO
3.8183
SANCAK'tan beklenen klip geldi
SANCAK'tan beklenen klip geldi
Kardeşlik 'şampiyon' oldu
Kardeşlik 'şampiyon' oldu
İhvan'dan Erdoğan'a teşekkür
İhvan'dan Erdoğan'a teşekkür
Toprağın ilginç hikmeti 
Toprağın ilginç hikmeti 
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi

Vali Şahin'den bekçi açıklaması

İstanbul Valisi Şahin,700 bekçi için başvuru süresinin 25 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "700 alım için şu ana kadar başvuru sayısı 2 bini geçti. Bundan sonra sokak aralarında, mahallelerde geçmişte olduğu gibi bekçiler görev yapacak" dedi.

Vali Şahin'den bekçi açıklaması

İstanbul Valisi Şahin,700 bekçi için başvuru süresinin 25 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "700 alım için şu ana kadar başvuru sayısı 2 bini geçti. Bundan sonra sokak aralarında, mahallelerde geçmişte olduğu gibi bekçiler görev yapacak" dedi.

21 Şubat 2017 Salı 14:29
12 Okunma
Vali Şahin'den bekçi açıklaması

Kent genelinde görevlendirilecek bekçi alımı konusunda Valilik binasında gazetecilere açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, işe alınacak kişilerin en az 1 yıldır İstanbul'da yaşadığına dair ikamete sahip olması gerektiğini belirterek, başvuran kişinin müracaat ettiği ilçede çalışacak olmasına özellikle dikkat etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bu şekilde ilçeler arasındaki müracaat dengesizliği ve çakışmaların önüne geçmeye özen gösterildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ilçelerde çalışmak üzere 700 bekçi alınacak. Bunun başvuruları başladı. 25 Şubat'ta başvuru tarihi sona erecek. Bunların İstanbul'u tanıyor olması, İstanbul'un caddesi, sokağını biliyor olması, görev yapacak personelimiz açısından bir gereklilik ve avantaj olarak düşünüldü. Bekçilik, mahallelerimizdeki tarihi unsurlardan biridir. Geçmişte bekçiler o mahalledeki, sokaktaki her şeyi bilen kişilerdi, dolayısıyla oradaki güvenlik ihtiyacını en yakından yaşayan ve bilen insanlar olarak önemli bir görevi ifa ediyorlardı. Bundan sonra sokak aralarında, mahallelerde geçmişte olduğu gibi bekçiler görev yapacak."

Bu şekilde polisiye yükün de hafiflemiş olacağını aktaran Şahin, "Ama burada bizim daha çok önemsediğimiz husus, mahalleyi ve mahalleliyi tanıyor olmak. Mahallenin yaşantısını, mahallenin algısını bilen ve o ihtiyaçları tespit edip, diğer bağlı olduğu mercilere iletebilen yapı olması idi." diye konuştu.

Şu ana kadar başvuru sayısının 2 bini aştığını kaydeden Vali Şahin, "Ama son günlere doğru daha fazla yoğunlaşacağını bekliyoruz. Belli bir sayıya ulaşamazsak belki bir değerlendirme yapıp, müracaat süresini uzatma ihtimalimiz olabilir." dedi.

Vasip Şahin, kişilerin bekçilik statüsüyle işe alınacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Belki başarılı olanların ileride durumları değerlendirilerek konumları yükseltilebilir. Ancak şu anda düşünülen konumları, bildiğimiz klasik, tarihi bekçilik olacak. Şu anda hala bekçilerimiz var. Bekçilik müessesesi iptal edilip de yeniden ihdas edilmiyor. Bir müddet bekçilik kadrosuna eleman alınmadı, şimdi tekrar alınıyor. Böyle bir ihtiyaç doğdu. Bu biraz da mahalleden gelen bir taleptir. Mahallelinin, 'Biz gece bekçimizin sesini duymak istiyoruz. Bekçimizin düdüğünün bize verdiği güvenle, huzurla yataklarımızda daha rahat uyuyoruz' talebinin bir nebze karşılanmasıdır bu."

Şahin, 700 rakamının ilk etapta İstanbul için yeterli ve makul olduğunu dile getirerek, kadro durumu ve ihtiyaca göre sayının ileride yeniden değerlendirilebileceğini belirterek sözlerini, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununu var. Orada bekçilerin yetkileri belirtilmiştir. Polisimizin kullandığı birçok yetkiyi bekçilerimiz de kullanabilmektedirler. Alacakları maaş konusunda net rakamı vermek doğru olmaz ama devlet memurlarının aldığı maaştır en azından." diye tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BekçiVALİ ŞAHİNİstanbul Valisi Vasip Şahin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin Fırat Kalkanı hamlesi DEAŞ'ın kasasını vurdu
Türkiye'nin Fırat Kalkanı hamlesi DEAŞ'ın kasasını vurdu
"Kırım'ın Sesi" 10. sayısında !
"Kırım'ın Sesi" 10. sayısında !
Birlik Dergisi'nin Bu Sayısında Neler Var?
Birlik Dergisi'nin Bu Sayısında Neler Var?
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davası
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davası
FETÖ şüphelisi bombalı eylemi öncesi PKK'lı kardeşiyle görüşmüş
FETÖ şüphelisi bombalı eylemi öncesi PKK'lı kardeşiyle görüşmüş
Tapudan vatandaşları sevindirecek 'veraset' çalışması
Tapudan vatandaşları sevindirecek 'veraset' çalışması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ