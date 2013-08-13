Vali Harput, Bursa'ya veda etti

BURSA - Merkez valiliğine atanan Bursa Valisi Şahabettin Harput, törenle kentten ayrıldı.

Harput, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi bahçesindeki törende, 43 yıllık meslek yaşantısının sonunda Bursalı olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kendisini Bursalı bir vatandaş olarak hissettiğini dile getiren Harput, şöyle devam etti:

"Masanın bu tarafında otururken öbür tarafında oturanları farklı görmedim. Masanın bu tarafını bir emanet, benim için bir hizmetkarlık olarak gördüm. Kaymakamlarıma her zaman söyledim; 'Vatandaş bizim velinimetimiz, vatandaş sayesinde burada oturuyoruz, vatandaş için oturuyoruz.' Burada yaptığım çalışmalarda sevgili Bursalı vatandaşlarımdan çok özel, çok sıcak, mutluluk veren sözler duydum. Sizin için yoruluyorsam, ülkem için yoruluyorsam, devletim için yoruluyorsam, 'Ne mutlu bana, Allah böyle bir yerde yorulmayı nasip etmiş' diye düşündüm. Bundan da hep mutluluk duydum. Artık başka vesilelerle sizleri ziyarete geleceğim inşallah. Bursa'nın yeşili, tarihi, ipeği, Uludağ'ı, termali, sanayisi ama hepsinden önemlisi insanı, sımsıcak, misafirperver, kadir bilir insanı, sizi eşimle beraber hiç unutmayacağız. Allah sizlerden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ben size hakkımı helal ediyorum. Hakkınızı helal edin."

Mehter, bando ve kılıç-kalkan ekiplerinin gösteriler sunduğu törenin ardından eşiyle araca binen ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Harput, eskort eşliğinde kentten ayrıldı.

Törene, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden yetkililer, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsicileriyle vatandaşlar katıldı.