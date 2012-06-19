Vali Güvenç: 14 kişi taburcu edildi

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bugün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılanlardan 14 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevinde son durumun sakin olduğunu ve kontrol altına alındığını belirtti. Olayda yaralanan ve dumandan etkilenen polis, asker, infaz koruma memuru, mahkum ve tutuklu sayısının toplam 42 olduğunu bildiren Güvenç, ''14 kişi taburcu edildi'' dedi.

Vali Celalettin Güvenç, cezaevi şartlarındaki sıkıntıları bildiklerini, bu konuda Adalet Bakanlığı nezdinde iyileştirmeler yapıldığını kaydetti.

Güvenç, cezaevindeki olayların çıkış nedeninin de araştırıldığını, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

