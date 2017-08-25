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Valelere öfke kontrolü semineri başlıyor

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) valelere yönelik eğitim seminerlerinin ilki 26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Valelere öfke kontrolü semineri başlıyor

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) valelere yönelik eğitim seminerlerinin ilki 26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

25 Ağustos 2017 Cuma 10:48
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Valelere öfke kontrolü semineri başlıyor

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) valelere yönelik eğitim seminerlerinin ilki 26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TOBFED'den yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek seminerde valelere, "etkili iletişim teknikleri", "protokol", "öfke kontrolü", "stres yönetimi", "yasal sorumluluklar" konuları anlatılacak. Seminerler, her ay düzenli olarak başta İstanbul olmak üzere tüm büyük şehirlerde yapılacak.

Seminere katılmak isteyenler, "0212 570 36 34", "0542 417 74 32" telefon numaralarını arayarak veya "info@tobfed.org"a internet adresi üzerinden başvurabilecek.

Açıklamada TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş'ın şu sözlerine yer verildi:

"Türkiye’de hizmet veren 100 bin üzerinde valemiz var. Her gün en az 500 bin kişi vale hizmeti alıyor. Ortalama 300 bin kişi bu sektörden geçiniyor. Zaman zaman vale ile müşteri arasında yaşanan tartışmaların, kavgaların haberleri 'vale terörü' başlığı ile gündeme geliyor. Bir kişinin hatasını tüm sektöre mal etmek yanlış. Müşteri haksız bile olsa, valenin meslek standardı gereği müşteri ile tartışmaya girmemesi gerekir. İşte biz valelere, etkili iletişim tekniklerini, protokol kurallarını, öfkelerine hakim olma ve stresle başa çıkma tekniklerini işin uzmanı hocalar ile öğreteceğiz. Yasal sorumlulukları konusunda hukukçular ile bilgilendirme yapacağız."

AA

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