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Vakıflar FETÖ'nün bin 512 gayrimenkulü için ihaleye çıkacak

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, FETÖ ile mücadele kapsamında şimdiye kadar 140 vakfın kapatıldığını belirterek, bu vakıfların mallarından gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulün kiraya verilmesi için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Vakıflar FETÖ'nün bin 512 gayrimenkulü için ihaleye çıkacak

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, FETÖ ile mücadele kapsamında şimdiye kadar 140 vakfın kapatıldığını belirterek, bu vakıfların mallarından gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulün kiraya verilmesi için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

18 Mayıs 2017 Perşembe 11:37
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Vakıflar FETÖ'nün bin 512 gayrimenkulü için ihaleye çıkacak

Vakıflar Genel Müdürü Adnan ErtemFETÖ ile bağı bulunduğu saptandığı için kapatılan vakıflar ve bu vakıfların mal varlıklarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

FETÖ ile mücadele çerçevesinde kapatılan vakıfların güncel sayısını paylaşan Ertem,"Halihazırda 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 122, 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de 18 olmak üzere toplam 140 vakıf kapatıldı." dedi.

Ertem, FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve bu nedenle kapatılan kurum ve kuruluşların her türlü mal varlığı, alacak ve haklarının belge ve evrak ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildiğini anımsattı.

Ertem, kapatılan vakıfların mal varlıklarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: 

"Bin 512 adet gelir getirici mahiyette yani akar nitelikli taşınmaz Genel Müdürlüğümüze intikal etti. Ayrıca 88 okul Milli Eğitim Bakanlığına geçti. 230-240 civarında yurt var. 19 Kur'an kursu Diyanet İşleri Başkanlığına geçti. Aynı zamanda benzer amaçlı vakıflara da tahsisler gerçekleştirildi. Hayır amaçlı olanların tamamını tahsis ettik. Akar nitelikli olanların da ihalesine çıkacağız ve kiraya vereceğiz. Böylece kira elde edilecek."

Vakıflar Genel Müdürlüğünce FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve bu nedenle kapatılan vakıfların gelir getirici mahiyette olan taşınmazlarından elde edilecek kira gelirleri, dezavantajlı vatandaşlar için eğitim, sağlık ve sosyal yardım uygulamaları gibi hayır işlerinde kullanılacak.

AA

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