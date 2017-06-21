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Uzungöl'e seyir terası yapım işi ihale edilecek

AK Parti Trabzon Milletvekili Köseoğlu, "Göle hakim bir alanda 2017 yılı için çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama seyir terasının projesi onaylandı ve yapım işinin ihalesi yarın gerçekleştirilecek." dedi.

Uzungöl'e seyir terası yapım işi ihale edilecek

AK Parti Trabzon Milletvekili Köseoğlu, "Göle hakim bir alanda 2017 yılı için çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama seyir terasının projesi onaylandı ve yapım işinin ihalesi yarın gerçekleştirilecek." dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:34
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Uzungöl'e seyir terası yapım işi ihale edilecek

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Uzungöl'e hakim bir alanda 2017 yılı için çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama seyir terasının projesinin onaylandığını ve yapım işinin ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Köseoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hem bölge hem de Trabzon için turizmin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Trabzon'un Uzungöl'ü, Sümela'sı, Ayasofya'sı, Vazelon'u, yaylalarıyla ve daha sayabileceğimiz birçok mekanlarıyla destinasyon merkezi olduğunu vurgulayan Ayşe Sula Köseoğlu, şöyle devam etti:

"Uzungöl, en çok turist çeken gözde mekanlarımızdan birisidir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu önderliğinde yeni projeler üretmek ve bunları faaliyete geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Trabzon İl Koordinasyon Kurulu'nda gündeme taşıdığımız seyir terasları da yapılmaya başlanacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar, seyir terasları için Uzungöl Tabiat Parkı'nda iki ayrı yer belirledi. Bu seyir teraslarının yapılacağı 2 ayrı noktayı, Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri yetkililerimizin nezaretinde incelemiştik. Bu kadar muhteşem güzellikleri buraya gelenler istediği şekilde görebilmeli, seyredebilmeli. Seyir teraslarına bu manada çok büyük önem veriyoruz."

Köseoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan Uzungöl Tabiat Parkı içerisindeki Yaylaönü Mahallesi yolu üzerinde, göle hakim bir alanda 2017 yılı için çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama seyir terasının projesinin onaylandığını ve yapım işinin ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini belirterek, 2017 yılı içerisinde bu seyir terasının yapımının tamamlanıp hizmete sunulacağını ifade etti.

Akçaabat Sera Gölü'nde daha önce bir seyir terası yapıldığını ancak Uzungöl'de yapılacak seyir terası projesinin kendi alanında bir ilk olacağını kaydeden Ayşe Sula Köseoğlu, Uzungöl'de 2, Sümela'da da 5 ayrı noktada seyir terası planlandığını, Sümela'daki 3 seyir terasının ihalelerinin de temmuz ayı başında yapılacağını bildirdi.

Köseoğlu, Sürmene Belediyesinin de seyir terası çalışması olduğunu ifade ederek, bu çalışmaları yakından takip edip şehre kazandırılması noktasında gayretlerinin devam edeceğini belirtti.

AA

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