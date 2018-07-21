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Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme

Bir grup uzun dönem askerin, bedelli askerlik yapacaklara yönelik söylemlerinin yer aldığı görüntülerle ilgili idari inceleme başlatıldı.

Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme

Bir grup uzun dönem askerin, bedelli askerlik yapacaklara yönelik söylemlerinin yer aldığı görüntülerle ilgili idari inceleme başlatıldı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:52
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Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bir grup uzun dönem asker tarafından çekilen ve bedelli askerlik yapacaklara yönelik ifadelerin yer aldığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlatıldı.

Uzun dönem askerlik yaptıkları kışlada cep telefonuyla çektikleri görüntüleri paylaştıkları belirtilen bir grup askerin, bedelli uygulamasından yararlanacaklara yönelik söylemlerini içeren video internet sitelerinde yer aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, görüntülerin yayınlanmasının ardından TSK tarafından söz konusu olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKBedelli Askerlik
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