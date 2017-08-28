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Uzun bayram tatili Kapadokyalının yüzünü güldürdü

Bayram tatili dolayısıyla yerli turistlerin adeta akın ettiği Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, butik ve kaya otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

Uzun bayram tatili Kapadokyalının yüzünü güldürdü

Bayram tatili dolayısıyla yerli turistlerin adeta akın ettiği Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, butik ve kaya otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:38
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Uzun bayram tatili Kapadokyalının yüzünü güldürdü

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yüzleri güldürdü.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma manastırları, yer altı yerleşim yerleri, balon turları ve çok sayıda aktivite imkanıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya bayram tatilinde özellikle yerli turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Bayram tatili dolayısıyla butik ve kayadan oyma otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Bölgedeki çok sayıda yıldızlı otel ise yoğun şekilde rezervasyon kabul etmeye devam ediyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin uzun olacağının açıklanmasının ardından Türkiye çapında bir turizm hareketliliğinin gerçekleştiğini ve bunun Kapadokya'ya da yansıdığını söyledi.

Kırtıl, Kapadokya'nın sadece bayramlarda değil, yılın her döneminde görülmesi gereken bir yer olduğuna işaret ederek, "Kapadokya'da doğal güzelliğin yanında bir sürü aktivite imkanı var. Balon, ATV, motosiklet, cip, bisiklet ve safari turları, vadi yürüyüşleriyle Kapadokya tam bir aktivite merkezi." diye konuştu.

"Erken rezervasyon yapanlar şanslı"

Göreme beldesindeki bir butik otelin sahibi ve işletmecisi Kemal Cingil ise bayram yaklaştıkça yoğunluğun arttığını taleplerin ve rezervasyonların çok iyi olduğunu ifade etti.

Civardaki otellerin bayramın ilk üç günü dolu olduğunu aktaran Cingil, "İlk üç günden sonra odalar biraz daha boşalmaya başlıyor. İlk üç gün Göreme'de yer bulmak zor olacaktır. Erken rezervasyon yapanlar şanslı ama bir gün önceden rezervasyon yapmayı düşünenler biraz sıkıntı yaşayacaktır." dedi.

Cingil, Kapadokya'nın doğası ve doğal yapılarıyla misafirleri büyüleyeceğine inandığını dile getirerek, "Otellerimiz kemerli ve kayadan oymadır. Biz mağara odalar diyoruz. Mesela bunlar yazın çok serin kışın çok sıcak olur. Bu mağara odalarda insanların kalmalarını isterim. Bunun yanında bütün odalar klimalı ve konforu yüksektir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı tatiliUzun Bayram TatiliKapadokya
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