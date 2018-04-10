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Uzmanlardan evde ayakkabı giyenlere uyarı

İngiliz ve Amerikalı uzmanlar, dışarıda giyilen ayakkabı ile evde dolaşmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlardan evde ayakkabı giyenlere uyarı

İngiliz ve Amerikalı uzmanlar, dışarıda giyilen ayakkabı ile evde dolaşmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

10 Nisan 2018 Salı 13:38
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Uzmanlardan evde ayakkabı giyenlere uyarı

ABD'deki Arizona Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, günlük kullanılan sıradan bir ayakkabının dış yüzeyinde yaklaşık 421 bin, içindeyse 2 bin 887 bakteri tespit edildi.

Uzmanlar, bunlar arasında iç organların fonksiyonlarını yitirmesine ya da enfeksiyona neden olabilen çok sayıda tehlikeli bakteri bulunduğuna dikkati çekti.

Araştırma, temizlenen ayakkabıların ise insan sağlığı için daha az risk oluşturduğunu gösterdi.

"Üstüne bastığınız her şeyi eve getirmiş oluyorsunuz"

Arizona Üniversitesi Laboratuvar Sorumlusu Jonathan Sexton, bakterilerin haftalarca yaşayabildiklerine işaret ederek, "Ayakkabılarınızı evde giydiğinizde gün içinde üstüne bastığınız her şeyi eve getirmiş oluyorsunuz." dedi.

Deterjanla temizlik

İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesinin Bilim ve Teknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Michael Loughlin de mikropların temas ettikleri yüzeylere bağlandıklarını belirtti.

Dışarıda giyilen ayakkabıların insan sağlığı için tehlike oluşturabilecek mikrop ve bakterilerle temas edebildiğini anımsatan Loughlin, "Ayakkabılarda bulunan bakteriler üstüne bastığımız şeylerden gelir. Bu nedenle hayvan dışkısına bastığında insana zarar verebilecek bakteriler içerebileceğinden ayakkabılarınızı iyice temizlemeniz gerekir." tavsiyesinde bulundu.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, deterjanla temizlenen ayakkabılardaki bakteri miktarı yüzde 90'a kadar azalabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arizona ÜniversitesiTehlikeli BakteriMichael Loughlin
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