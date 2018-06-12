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Uzmanlar sürücüleri uyardı

Uzmanlar, bayram ve yaz tatili için yola çıkacak sürücüleri, araç bakımlarını yaptırmaları ve güzergahlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Uzmanlar sürücüleri uyardı

Uzmanlar, bayram ve yaz tatili için yola çıkacak sürücüleri, araç bakımlarını yaptırmaları ve güzergahlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

12 Haziran 2018 Salı 12:05
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Uzmanlar sürücüleri uyardı

Uzmanlar, bayram ve yaz tatili için yola çıkmaya hazırlanan sürücülere, araç bakımlarını yaptırmaları ve güzergahlarını kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşların tatil planlarına yöneldiğini, bu kapsamda birçok araç sürücüsünün de yollara düşeceğini söyledi.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 22 milyondan fazla aracın bulunduğunu anımsatan Erkoç, uzun yola çıkacak sürücülerin güvenli ve konforlu seyahat için yolculuk öncesinde ve sırasında almaları gereken önlemler konusunda titiz davranmaları gerektiğini belirtti.

Erkoç, tatilde karayollarında hareketliliğin ve trafik yoğunluğunun artacağına, bu durumun da kaza riskini yükselteceğine dikkati çekerek, "Sürücüler, seyahate çıkmadan önce araçlarının lastik, far, silecek, egzoz, fren, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerini mutlaka yaptırmalı. Bu, onların güven ve konfor içinde yolculuk etmelerini sağlayacak, arzu etmediğimiz durumların önüne geçecektir." dedi.

Sürücülerin yolculuk öncesinde hava ve yol şartları hakkında bilgi edinmesinin önemine işaret eden Erkoç, yolculuk sırasında da trafik ve emniyet kurallarına azami derecede uyulması gerektiğini bildirdi.

Riskli lokasyonlara dikkat

Erkoç, Ankara-Kırıkkale yolunun Irmak mevkisi, Adana-Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Kadelli mevkisi, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Muradiye mevkisinin de aralarında bulunduğu 36 lokasyonun Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde bayram tatillerinde en çok kazanın yaşandığı yerler olarak belirlendiğini vurgulayarak, bayram tatili süresince söz konusu yolları kullanacak sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Aydın Erkoç, "Gideceğimiz yere erken varmak hayatımızdan daha önemli değil. Bu vesileyle MASFED, Başkent Otomotivciler Derneği (BOD) ve OTONOMİ ailesi olarak tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın ülkemize ve insanlık alemine barış ve huzur getirmesini diliyoruz." diye konuştu.

"Herkeste var ancak kontrolü genelde unutuluyor"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bir oto firmasının servis danışmanlığını yapan Ömer Malkoç da bayram ve yaz tatili arifelerinde iş yoğunluklarının arttığını, kış döneminde günlük ortalama 10 araba gelirken, bahar sonu ve yaz döneminde bu sayının 15-20'yi bulduğunu ifade etti.

Yola çıkacak tüm sürücülerin her şeyden önce seyahat esnasında yaşanabilecek aksaklıklara karşı aracında ilk yardım ve trafik setlerini bulundurması gerektiğini vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:

"Başlıca kontrol edilmesi ve bulundurulması gereken diğer bir unsur yedek lastik. Hemen hemen her araçta yedek lastik var ama genelde kontrolü unutuluyor. Bunun dışında araçların kilometre bakımının özellikle uzun yola çıkacaklar tarafından bilirkişiye yaptırılmasında fayda var. Servise gelen araçlar ise zaten lifte kaldırılır ve fren balataları, diskleri, hortumları kontrol edilir, araçların ön takım bakımı yapılır, aktarma aksamları, lastikler göz ve elle incelenir. Bunun dışında periyodik olarak zaten filtreler başta olmak üzere yağ değişimleri, soğutma sistemlerinin bakımları yapılıyor. Uzun yola çıkacak herkesin mutlaka aracının fren, lastik, far, yağ ve klima kontrollerini yapmaları, araçta bulunması gereken setleri kontrol etmeleri gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Motorlu Araç Satıcıları FederasyonuMASFED
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