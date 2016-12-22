Foça ilçesindeki, 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda 4 ay süresince gerçekleştirilen, operasyon eğitimi, pusu, baskın, hukuk, insan hakları, arama kurtarama, ilk yardım ve KBRN kurslarını başarıyla tamamlayan 2 bin 759 uzman erbaş için, alayda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, kursiyerlerin zorlu ve yorucu bir eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandıklarını belirtti.

Eğitimlerini dereceyle bitiren uzman erbaşlara belgeleri ve ödülleri protokol tarafından verildi.

Uzman erbaşların, yaptıkları tüfekli hareketler gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Törende uzman erbaşlar, bir grup göstericinin yakın dövüş teknikleriyle kısa sürede etkisiz hale getirilmesi gösterisi de sundu.

Kursiyerler tarafından gerçekleştirilen göğüs göğüse muharebe tekniklerinde ise renkli görüntüler oluştu.

Etkinlik, tören geçişiyle son bulurken, kursiyerler yakınlarıyla buluştu. Kurslarını tamamlayan uzman erbaşlar terörle mücadele kapsamında Doğu ve Güneydoğu'daki jandarma komando ile jandarma özel harekat birliklerine tayin edildi.

Törene, Foça Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Foça Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Mustafa Çekiç ile kursiyerlerin yakınları katıldı.

AA