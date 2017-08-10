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Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından verilen "uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmesi" kararını onadı.

Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından verilen "uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmesi" kararını onadı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:50
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Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), uzman doktorlarnöbet ücretiödenmesine ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan uzman doktorların, nöbet ücretlerinin ödenmesi için sendika avukatları aracılığıyla kurum aleyhine açtıkları davada İzmir Bölge İdare Mahkemesi, uzman hekimlere nöbet ücreti verilmesini kararlaştırdı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün bu kararı temyiz etmesi üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, kurumun talebini haksız bularak yerel mahkemenin kararını onadı.

Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın ardından başvuru tarihinden itibaren uzman doktorların tuttukları nöbet ücretlerinin faiziyle ödendiğini belirtti.

Dava açmayan doktorlara ise herhangi bir ödemenin gerçekleşmediğini aktaran Zengin, alınan kararın diğer hekimler için de emsal teşkil edeceğini ileri sürdü.

AA

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