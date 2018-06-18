Uzman Çavuş Sağlam'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
AA