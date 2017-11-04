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Uzman arabulucular geliyor

Adalet Bakanlığınca yapılan çalışmayla arabulucuların belirli alanlarda uzmanlaşması ve bu konularda uyuşmazlıkları çözüme kavuşturması sağlandı.

Uzman arabulucular geliyor

Adalet Bakanlığınca yapılan çalışmayla arabulucuların belirli alanlarda uzmanlaşması ve bu konularda uyuşmazlıkları çözüme kavuşturması sağlandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:32
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Uzman arabulucular geliyor

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla arabulucuların belirli alanlarda uzmanlaşması ve bu konularda uyuşmazlıkları çözüme kavuşturması sağlandı. İlk uzman arabuluculuk alanı ise iş hukuku oldu.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculuk uzmanlığı uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, arabulucuların farklı alanlarda uzmanlaşacağını kaydetti.

İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline getirilerek zorunlu olduğunu dile getiren Öztatar, bu konuda da görev alacak arabulucuların uzmanlaşacağını bildirdi.

Öztatar, uzman arabuluculuk döneminin başlayacağını, arabulucuların farklı alanlarda uzmanlaşacağına dikkati çekti. İlk uzmanlık alanı olarak iş hukukunun belirlendiğini vurgulayan Öztatar, işçi ve işverenin konuyu iyi bilen, taraflara çözüm önerileri getirebilen uzman arabulucularla karşılaşacağını ifade etti.

Arabuluculara uzmanlık konusunda çeşitli eğitimler verileceğine işaret eden Öztatar, konuyla ilgili uygulamaların da yapılacağını söyledi.

"İş uyuşmazlıklarının uzman arabulucularla çözülmesi hedef"

Öztatar, eğitimlerin ardından arabulucuların uzmanlaşarak, gerçek bir olayla karşılaştığında uyuşmazlığı rahat çözüme kavuşturabilecek hale geleceğin dikkati çekti.

İlk eğitimlerin iş hukuku alanında yapılacağını bildiren Öztatar, 1 Ocak 2018'e kadar bu konuda eğitimler verileceğini belirtti.

İş hukuku konusunda ocak ayına kadar yeterli uzman arabulucuların göreve başlayacağını anlatan Öztatar, uzman arabulucuların olmadığı yerlerde diğer arabulucuların da görev yapacağını dile getirdi. Öztatar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Amacımız, ocak ayına kadar iş hukukuyla ilgili bütün eğitimleri bitirmemiz. 1 Ocak'ta artık iş hukuku alanında uzman arabulucularımız tarafından dava şartı olan arabuluculukla iş uyuşmazlıklarının çözülmesini hedefliyoruz. Vatandaşımız 1 Ocak tarihinden itibaren karşısında nitelikli uzman arabulucular bulacaktır."

İş hukuku ve diğer alanlardaki uzman arabulucuların, arabuluculuk siciline kayıt edileceğini bildiren Öztatar, böylece vatandaşlar ve iş adamlarının uzman arabuluculara rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıUzman Arabulucu
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