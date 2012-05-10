Uzaya Fenerbahçe bayrağı götürecek

İSTANBUL - Hollanda merkezli Space Expedition Curacao (SXC) şirketinin 2014'te başlatacağı uzay yolculuğuna çıkacak ikinci Türk, iş adamı Ali Şen oldu.

Trump Towers'da düzenlenen basın toplantısında konuşan SXC şirketinin Türkiye temsilcisi VIP Turizm Üst Yöneticisi (CEO) Ceylan Pirinççioğlu, Türkiye'den ve yurt dışından uzaya gitmeyi hayal eden pek çok kişi ve kurumla görüştüklerini belirterek ''Hedefimiz tüm Türkiye ve komşu ülkelere bu yolla ulaşabilmek'' dedi.

Pirinççioğlu, bir süre önce Türkiye'den ilk yolcusunu tanıttıkları bu turun, ikinci yolcusunun da ünlü iş adamı Ali Şen olduğunu söyledi.

İş adamı Ali Şen de basın toplantısında yaptığı konuşmada, ''Bu yaşa geldikten sonra en son heyecan olarak buna karar verdim. Dünyayı büyük bir tenis ya da futbol topu olarak göreceğiz. Nasıl hissedeceğimi bilmiyorum ama inşallah 2014 yılında dönünce anlatırım'' diye konuştu.

Sağlık durumuna ilişkin bir soruya, yolculuğa çıkmak için titiz bir sağlık kontrolünden geçtiği cevabını veren Şen, ''Ben uzaya bir de Fenerbahçe bayrağı götüreceğim. Daha önce kimse götürmemişti galiba. Orada bir de yürümeyi organize etmek lazım, Türk ve Fenerbahçe bayrağıyla'' şeklinde espri yaptı.

Bu arada basın toplantısı sırasında ortak temennilerini dile getiren Pirinççioğlu ve Şen, Aziz Yıldırım'ın özel izinle Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gelmesini istediklerini söylediler.

''Aziz Yıldırım'ın özel izinle gelmesini arzu ederiz. Nasıl zaman zaman özel müsaadeyle çıkarıyorlar taraftar olarak öyle bir şey görmek istiyorum'' dedi.