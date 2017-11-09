'Uyuşturucuyla mücadele' komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

ANKARA

Uyuşturucu bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"a göre, Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca meclis araştırması açılacak.

Araştırmayı yapacak komisyon 12 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Kurulacak komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışacak.

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulunun 2 Kasım tarihli 17’nci birleşiminde alınmıştı.