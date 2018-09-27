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Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede 'farkındalık' eğitimleri başladı

Madde bağımlılığı, mücadele yaklaşımları, çoçuk-ergen psikolojisi ile hukuki boyutun anlatılacağı "Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadelede Eğiticilerin Eğitimi" başladı.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede 'farkındalık' eğitimleri başladı

Madde bağımlılığı, mücadele yaklaşımları, çoçuk-ergen psikolojisi ile hukuki boyutun anlatılacağı "Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadelede Eğiticilerin Eğitimi" başladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:56
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Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede 'farkındalık' eğitimleri başladı

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadelede Eğiticilerin Eğitimi" başladı.

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığında düzenlenen eğitimde, alanında uzman üç akademisyen tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığından seçilen, Türkiye'nin farklı illerinden 240 eğiticiye madde bağımlılığı türleri ve evreleri, mücadele yaklaşımları, çoçuk-ergen psikolojisi ile hukuki boyut anlatılacak.

Eğitimle, kolluk kuvvetlerinin, ihtiyaç halinde ilgili diğer birimlerin ve hedef grupların bağımlılık yapan maddelerin arzıyla mücadeleye daha fazla katkı sunması ve bu konuda farkındalığın oluşturulması hedefleniyor.

Kolluk kuvvetlerine, uyuşturucu tacirlerinin hedef kitlesi olan gençlerin bağımlılık yapıcı maddelere erişimini azaltmak ve onları anlamak için bilimsel temelde bir yaklaşım kazandırılması da amaçlanıyor.

Üç hafta sürecek eğitimin sonunda katılımcılara, sınavla sertifikaları verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi BaşkanlığıUyuşturucu Ve Bağımlılıkla MücadeleBağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadelede Eğiticilerin Eğitimi
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