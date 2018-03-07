Uyuşturucu sanığından "gelinlik" şifreli mesaj itirafı

Bolu'da, 2012 yılında düzenlenen operasyonda ele geçirilen eroini naklettiği iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan Abdulselam Irtak, tutuklu bulunduğu Van M Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanık Irtak, etkin pişmanlık hükümlerinden istifade etmek istediğini belirterek, savunmasına başladı.

Olayı tüm açıklığı ile anlatacağını ifade eden Irtak, uyuşturucu sevkiyatı sırasında Bolu'da yakalanınca beylik tabancası ile intihar ettiği öne sürülen kurye astsubay Özgür Yıllar'ın kendisine ulaştığını belirtti.

Cami önünde uyuşturucu teslimatı

Yıllar'ı, astsubay olarak çalıştığı Van'ın Gürpınar ilçesinden tanıdığını aktaran Irtak, şunları kaydetti:

"Benim yanıma geldiğinde memleketinde bir ev inşa ettirdiğini bu nedenle maddi problemler yaşadığını söyledi. Uyuşturucu madde nakletmek istediğini ifade ederek, kendisine yardımcı olmamı söyledi. Esnaf olduğu ve benden araç aldığı için tanıdığım H.S de uyuşturucu madde nakledecek birini aradığını söyleyince aklıma Özgür geldi. Her ikisi arasında kefil konumunda bulundum."

Her iki tarafı da ikna ederek anlaşmalarını sağladığını söyleyen Irtak, "H.S. beni arayarak, uyuşturucu nakli için hazır olduğunu söyledi. H.S'nin kardeşi T.S. ile bir camide akşam namazı öncesinde buluşmak için anlaştık. Söylendiği saatte caminin önüne gittiğimde bana malları bordo renkli bir otomobille getirip teslim ettiler. Zannedersen uyuşturucu maddeler 4-5 valiz içindeydi. Ben valizleri alıp kendi aracıma koydum. Daha sonra valizleri Özgür ve Zeynal'a teslim ettim." dedi.

Irtak, tarafları bir araya getirmesi karşılığında 10 bin avro alacağını H.S. ile Özgür'ün ise 100 bin lira karşılığında anlaştığını kaydetti.

Araya giren mahkeme başkanı, Özgür Yıllar ile mesajlaşmalarının iki sevgili arasındaki diyaloglara benzediğini söyleyerek, nedenini sordu.

Uyuşturucu sevkiyatını planlamak için aralarında şifre belirlediklerini belirten Irtak, şunları söyledi:

"Dosya içinde bulunan ve bir kadınla erkek arasında yazılan mesajlaşma izlenimi uyandıran mesaj içeriklerinin Özgür Yıllar ile aramda yazıldığı doğrudur. Bu ifadeler şifreli ifadelerdir. Uyuşturucu nakline ilişkin bu mesajları yazmıştık. 'Gelinlik baktın mı?' mesajı, eskort araç temin edip etmediğimi öğrenmek, yine '3 yeni ayakkabı hazırla.' şeklindeki mesaj nakil sırasında kullanılmak üzere cep telefonu temin edilmesi, 'Özledim aşkım', 'Nerede kaldın?' ve 'Yemeğe gelecek misin?' gibi ifadeleri içeren mesajlar da nerede olduğunu anlamak için yazılan şifreli mesajlardı."

Cumhuriyet savcısı, sanığın ifadelerinde geçen H.S. ile T.S. hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Irtak ise 6 yıl firari olmasının sağlık problemleri nedeniyle olduğunu ileri sürerek, bu sağlık sorunlarının göz önüne alınarak tahliyesini istedi.

H.S. ile T.S. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.