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"Uyuşturucu kullanımına özendiren oyunlar var"

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Uzmanı Zobar, "Gençlerin kullandığı tablet, telefon ve bilgisayarlarda, uyuşturucu kullanımını özendiren, hatta nasıl satılacağı hakkında bilgilendiren oyunlar var" dedi.

"Uyuşturucu kullanımına özendiren oyunlar var"

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Uzmanı Zobar, "Gençlerin kullandığı tablet, telefon ve bilgisayarlarda, uyuşturucu kullanımını özendiren, hatta nasıl satılacağı hakkında bilgilendiren oyunlar var" dedi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:37
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"Uyuşturucu kullanımına özendiren oyunlar var"

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Uzmanı Mehmet Özgür Zobar, telefon, tablet ve bilgisayarlarda uyuşturucu kullanımını özendiren çok sayıda oyun bulunduğuna ve bunların milyonların üzerinde indirildiğine dikkati çekerek, acilen kaldırılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma" Projesi kapsamında, vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan "Narkotik Eğitim Tırı" Aksaray'a geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda kurulan tırda narkotik uzmanı polisler tarafından uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgi veriliyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Uzmanı Zobar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın yaklaşık 2 yıldan beri uyuşturucunun zararlarını anlatmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için yollarda olduğunu söyledi.

Son günlerde uyuşturucu kullanımını özendiren oyunların arttığını, bunların birçok kişi tarafından uygulama olarak indirildiğini ifade eden Zobar, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu kullanımına özendiren oyunlar var. Özellikle belirtmek istiyorum ki gençlerin kullandığı tablet, telefon ve bilgisayarlarda uyuşturucu kullanımını özendiren, kullanımını öğreten hatta nasıl satılacağı hakkında bilgilendiren oyunlar bulunuyor. Bu oyunların acilen kaldırılması gerekiyor. Uygulamalarda, güzel bir uyuşturucu üretimi nasıl yapılır, nasıl daha fazla kar elde edilir, uyuşturucunun daha fazla insana nasıl ulaştırılabileceği ile ilgili özendirici, bağımlılığa yönlendirici etkenler bulunuyor. Maalesef yüz binlerin, milyonların üzerinde indirmeler var."

Tır, 8 Kasım'a kadar kentte kalacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüNarkotikMehmet Özgür ZobarUyuşturucu
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