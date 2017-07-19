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'Uyanış' filminin yönetmeni tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

'Uyanış' filminin yönetmeni tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:26
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'Uyanış' filminin yönetmeni tutuklandı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Avcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Avcı, ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
UyanışÖnce Vatan Gazetesi
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