Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92924
ALTIN
252.486
DOLAR
6.5377
STERLİN
8.4714
EURO
7.6098
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Dünyanın gözü Türkiye'de olacak
Dünyanın gözü Türkiye'de olacak
Van Gölü havzasında kuşların görsel şöleni
Van Gölü havzasında kuşların görsel...
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İlişki döngüsü depresyona neden olabilir
İlişki döngüsü depresyona neden olabilir

'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı'ya FETÖ'den hapis

"Uyanış" filminin yönetmeni sanık Ali Avcı, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı'ya FETÖ'den hapis

"Uyanış" filminin yönetmeni sanık Ali Avcı, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

07 Eylül 2018 Cuma 11:34
5 Okunma
'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı'ya FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan "Uyanış" filminin yönetmeni sanık Ali Avcı hakkında, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Avcı ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hakan Özer, celse arasında tanık Fatih Metin'in, mahkemeye müracaat ederek, duruşma salonunda sanık ile yüz yüze gelmek istemediğini, rahat ifade veremeyeceğini, o nedenle celse arasında beyanının tespit edilmesinin daha doğru olacağını ve kendisini daha rahat ifade edebileceğini bildirdiğini açıkladı. Başkan Özer, bu nedenle celse arasında tanık Metin'in beyanının alınarak dosyaya konulduğunu hatırlattı.

Duruşmada tanık beyanlarına karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Ali Avcı, aleyhine olan beyanları kabul etmedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Davanın sona ereceği hatırlatılarak son savunması sorulan sanık Avcı, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ali Avcı'nın "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, verilen kararın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini gözönüne alarak, cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi.

Verilen ceza miktarına, sanığın tutuklulukta geçirmiş olduğu süreye, FETÖ/PDY üyesi olduğunun sübut bulmasına ve aynı örgüte üye olmak suçundan yargılanan ve kamuoyunca tanınan sanıkların yurt dışına kaçtıklarına değinen mahkeme heyeti, kaçma ihtimali bulunduğunu öngördüğü sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali Avcı'nın, yakalanma tarihinden önceki dönemden beri mevcut delil durumuna göre ilk olarak tespit edilebildiği kadarıyla örgütsel isimlendirilmeyle "Küçük Bölge İmamlığı" denen, örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumuna göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz, yönetici vasfında görev üstlenerek faaliyet yürüttüğü anlatılıyor.

İddianamede, Avcı'nın yakalanma tarihindeki tespit edilebilen örgütsel konumu, eylemleri, hakkındaki tespitlere göre, terör örgütünün temel politikası doğrultusunda basın yayın üzerinden toplumsal algı idaresi alanında sorumluluk üstlenen ve faaliyetlerde bulunan yöneticilerinden olduğu, yakalanma tarihine kadar faaliyetlerine aktif olarak devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulanıyor.

Avcı'dan ele geçirilen harddiskte yapılan incelemede, terör örgütüyle irtibatını gösterir, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait olmak üzere birçok resim ve videonun bulunduğu anlatılarak, şüphelinin rehberinde yapılan incelemede ise Tahşiyecilere kumpas davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Bayram Özbek olmak üzere ülke genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında adli işlem başlatılan birçok kişiyle irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, Avcı'nın ''silahlı terör örgütü yöneticisi'' olmak suçundan, 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın 11 Temmuz'da görülen duruşmasında, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ali Avcı'nın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖUyanış FilmiAli AvcıYönetmen Ali Avcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pritt ile Küçük Uzaylılar Okula Dönüyor!
Pritt ile Küçük Uzaylılar Okula Dönüyor!
Bakanlıktan 'buğday stoku' açıklaması
Bakanlıktan 'buğday stoku' açıklaması
İstanbul'daki helikopter kazasında çalışmalar yeniden başladı
İstanbul'daki helikopter kazasında çalışmalar yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Üçlü Zirve' için İran'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Üçlü Zirve' için İran'a gitti
Sungurlu'da kurtların saldırısında 78 küçükbaş hayvan telef oldu
Sungurlu'da kurtların saldırısında 78 küçükbaş hayvan telef oldu
Başvurular elektronik ortama taşınıyor
Başvurular elektronik ortama taşınıyor
Nazlı Ilıcak'a casusluktan müebbet hapis talebi
Nazlı Ilıcak'a casusluktan müebbet hapis talebi
Okul alışverişi öncesi velilere uyarı
Okul alışverişi öncesi velilere uyarı
'Fırıncının yaptığı fedakarlığı uncu da yapsın'
'Fırıncının yaptığı fedakarlığı uncu da yapsın'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ