'Uyanık kardeş' adaletten kaçamadı'

Kırşehir'de 70 gün önce av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan kişinin kardeşi,katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Kaman ilçesine bağlı Tepe köyü Ağaççeşme mevkisinde 14 Temmuz'da tüfekle vurularak öldürülen Osman Seçilmiş'in (25) katil zanlısının yakalanması için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Cinayeti soruştururken köy sakinlerinin verdiği bilgileri de değerlendiren jandarma ekipleri, soruşturmayı genişleterek olay yerinde toplanan delilleri yeniden inceledi.

Bu kapsamda yeniden ifadesine başvurulan ve çelişkili konuşan Bekir Seçilmiş, ağabeyinin katil zanlısı olarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Seçilmiş, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Daha önce olayın zanlısı olarak tutuklanan T.H. ise bu gelişme üzerine serbest bırakıldı.

Kaman ilçesi Tepe köyünde çobanlık yapan Osman Seçilmiş, 14 Temmuz'da Ağaççeşme mevkinde tüfekle vurularak öldürülmüş, cinayet sonrası maktulün yakınları ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Osman Seçilmiş'in kardeşi Bekir Seçilmiş'in (19), "Cinayet günü olay yerinden uzaklaşırken gördüm" ihbarı üzerine T.H'yi gözaltına almıştı.